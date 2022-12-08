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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, Четвер 08 грудня 2022 21:02
У Харкові пролунали вибухи Фото: У Харкові пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 8 грудня, у Харкові пролунали звуки вибухів. В області та місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Вибухи у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті було чутно вже три вибухи.

Оновлено 21:24

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі.

"Виникла пожежа в приватному домоволодінні. На жаль, є постраждалий чоловік", - додав глава регіону.

Оновлено 21:41

Синєгубов додав, що частину російських ракет збили сили ППО.

"Одна з ракет влучила у приватне домоволодіння, на жаль, відомо про ще 3 поранених: чоловіка та двох жінок", - пояснив очільник області.

Нагадаємо, що вночі 11 листопада у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Мешканці Харкова увечері 21 листопада чули звуки вибухів на околицях міста.

У п'ятницю, 25 листопада, під Харковом пролунали звуки вибухів. Це трапилось через хвилину після оголошення в області повітряної тривоги.

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