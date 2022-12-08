У Харкові пролунали вибухи
У четвер, 8 грудня, у Харкові пролунали звуки вибухів. В області та місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Вибухи у Харкові", - йдеться у повідомленні.
Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті було чутно вже три вибухи.
Оновлено 21:24
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі.
"Виникла пожежа в приватному домоволодінні. На жаль, є постраждалий чоловік", - додав глава регіону.
Оновлено 21:41
Синєгубов додав, що частину російських ракет збили сили ППО.
"Одна з ракет влучила у приватне домоволодіння, на жаль, відомо про ще 3 поранених: чоловіка та двох жінок", - пояснив очільник області.
Нагадаємо, що вночі 11 листопада у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Мешканці Харкова увечері 21 листопада чули звуки вибухів на околицях міста.
У п'ятницю, 25 листопада, під Харковом пролунали звуки вибухів. Це трапилось через хвилину після оголошення в області повітряної тривоги.
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