ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Кривому Розі: що відомо

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 18:32
Ракетний удар по Кривому Розі: що відомо Фото: у Кривому Розі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кривому Розі сьогодні, 6 грудня, було чутно звук, схожий на вибух. У місті повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.

Станом на 18.15 походження вибуху невідоме. У разі повторних вибухів рекомендується пройти у укриття.

Оновлено (18:32)

За даними Олександра Вілкула, окупанти сьогодні завдали ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури у місті.

Раніше ми писали, що в ніч проти 5 грудня три російські ракети вдарили по одному з промислових об'єктів Кривого Рогу. Будівля зазнала значних пошкоджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Вторгнення Росії до України
NEWS
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України