Ракетний удар по Кривому Розі: що відомо

У Кривому Розі сьогодні, 6 грудня, було чутно звук, схожий на вибух. У місті повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.

За даними Олександра Вілкула, окупанти сьогодні завдали ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури у місті.

Станом на 18.15 походження вибуху невідоме. У разі повторних вибухів рекомендується пройти у укриття.

Раніше ми писали, що в ніч проти 5 грудня три російські ракети вдарили по одному з промислових об'єктів Кривого Рогу. Будівля зазнала значних пошкоджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

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