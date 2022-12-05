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Нічний обстріл Кривого Рогу: в ОП показали наслідки ударів

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Кривий Ріг, Понеділок 05 грудня 2022 09:49
Нічний обстріл Кривого Рогу: в ОП показали наслідки ударів Фото: окупанти завдали удару по Кривому Розі 5 грудня (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 5 грудня три російські ракети ударили по одному з промислових об'єктів Кривого Рогу. Будівля зазнала значних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram.

Внаслідок ударів на підприємстві спалахнула пожежа.

"Пожежу вже локалізовано. Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки", - зазначив Тимошенко.

Фото: наслідки ракетного удару по Кривому Розі вночі 5 грудня (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.

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