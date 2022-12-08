В Кривом Роге и Херсоне прозвучали взрывы

В Херсоне и Кривом Роге сегодня вечером, 8 декабря, прозвучали громкие взрывы, в регионах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети и Суспільне .

Пока никаких официальных подробностях о причинах взрывов не сообщается. До окончания воздушной тревоги граждан просят оставаться в безопасных местах.

Напомним, что в четверг, 8 декабря, в Харькове раздались звуки взрывов. В области и городе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Кривом Роге 6 декабря был слышен звук, похожий на взрыв. В городе воздушную тревогу не объявляли.

Также ранее мы писали, что в ночь на 5 декабря три российские ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Здание получило значительные повреждения.

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