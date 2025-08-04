У Кривому Розі спалахнула пожежа в пекарні: є загиблі (фото)

За даними рятувальників, внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі міста загинули три людини.

Наразі триває гасіння пожежі, яка охопила площу близько 1000 квадратних метрів. До ліквідації залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Як дізналося РБК-Україна від ДСНС Дніпропетровщини, серед загиблих - двоє чоловіків та жінка.

У місцевих Telegram-каналах інформують, що загорілась приватна пекарня, яка постачає продукцію у супермаркети, сімейні пекарні та булочні. Попередньо, займання сталося під час зварювальних робіт.

Рятувальники показали кадри з місця масштабної пожежі.

Фото: у Кривому Розі спалахнула пожежа, в яки загинули люди (t.me/dsns_telegram)

