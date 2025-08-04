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В Кривом Роге вспыхнул пожар в пекарне: есть погибшие (фото)

Фото: в Кривом Роге вспыхнул пожар, в котором погибли люди (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

Сегодня, 4 августа, в Кривом Роге произошел пожар, в котором погибли люди. В одном из районов города горело одноэтажное производственное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины и местные Telegram-каналы.

По данным спасателей, в результате пожара в одноэтажном производственном здании в Покровском районе города погибли три человека.

Сейчас продолжается тушение пожара, который охватил площадь около 1000 квадратных метров. К ликвидации привлечено более 30 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.

Как узнало РБК-Украина от ГСЧС Днепропетровськой области, среди погибших - двое мужчин и женщина.

В местных Telegram-каналах информируют, что загорелась частная пекарня, которая поставляет продукцию в супермаркеты, семейные пекарни и булочные. Предварительно, возгорание произошло во время сварочных работ.

Спасатели показали кадры с места масштабного пожара.

 

Фото: в Кривом Роге вспыхнул пожар, в котором погибли люди (t.me/dsns_telegram)

 

Другие пожары 4 августа в Украине

Напомним, сегодня в понедельник, 4 августа, во Львове вспыхнул пожар в гостинице "Власта".

Как сообщил РБК-Украина представитель ГСЧС Виталий Туровцев, в 12:23 поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Клепаривская,30.

Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. К месту происшествия были направлены спасатели по повышенному номеру вызова. Спасателями эвакуировали 15 человек.

По данным Львовского городского совета, из отеля госпитализированы шесть человек. Один человек получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены.

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Кривой РогПожар