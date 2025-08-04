В Кривом Роге вспыхнул пожар в пекарне: есть погибшие (фото)

По данным спасателей, в результате пожара в одноэтажном производственном здании в Покровском районе города погибли три человека.

Сейчас продолжается тушение пожара, который охватил площадь около 1000 квадратных метров. К ликвидации привлечено более 30 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.

Как узнало РБК-Украина от ГСЧС Днепропетровськой области, среди погибших - двое мужчин и женщина.

В местных Telegram-каналах информируют, что загорелась частная пекарня, которая поставляет продукцию в супермаркеты, семейные пекарни и булочные. Предварительно, возгорание произошло во время сварочных работ.

Спасатели показали кадры с места масштабного пожара.

Фото: в Кривом Роге вспыхнул пожар, в котором погибли люди (t.me/dsns_telegram)