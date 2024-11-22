У Кривому Розі критична ситуація з опаленням: що відомо

На сьогодні в місті без тепла залишаються:

934 житлові будинки

11 закладів охорони здоров’я , серед яких Криворізька міська лікарня №16 зі стаціонарними відділеннями.

, серед яких Криворізька міська лікарня №16 зі стаціонарними відділеннями. 43 заклади освіти

Територіальний центр соціального захисту

Це зачіпає близько 110 тисяч мешканців, які досі не мають опалення в умовах похолодання.

Екстрена нарада: ключові рішення

У відповідь на кризу було проведено термінову нараду за участі представників міської влади, обласної військової адміністрації, НАК "Нафтогаз" та Криворізької ТЕЦ. Основна увага була приділена пошуку рішень для якнайшвидшого відновлення теплопостачання.

"Зрив опалювального сезону є неприпустимим, адже від цього залежить життя і здоров’я десятків тисяч людей. Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки. Подача тепла до осель жителів Кривого Рогу має бути відновлено без жодних зволікань", - наголосив перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков.

Додаткові заходи

У разі затримок із вирішенням проблеми ДСНС разом із місцевою владою готові розгорнути додаткові "Пункти Незламності". Вони будуть забезпечені теплом, гарячим харчуванням, а також медичною та психологічною допомогою.

Ситуація залишається критичною, проте влада запевняє, що робить усе можливе для якнайшвидшого вирішення проблеми з опаленням.