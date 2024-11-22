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В Кривом Роге критическая ситуация с отоплением : что известно

Фото: как правительство планирует возобновить теплоснабжение в Кривом Роге (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Кривом Роге возникла критическая ситуация с теплоснабжением. Власти разрабатывают план срочного восстановления тепла в жилищах жителей.

На сегодняшний день в городе без тепла остаются:

  • 934 жилых дома 

  • 11 учреждений здравоохранения, включая Криворожскую городскую больницу №16 со стационарными отделениями.
  • 43 образовательных учреждения 
  • Территориальный центр социальной защиты.

Проблема затрагивает около 110 тысяч жителей, лишенных отопления в условиях похолодания.

Срочное совещание: основные решения

В ответ на критическую ситуацию было провел экстренное совещание при участии представителей городской власти, областной военной администрации, НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ. Основное внимание уделялось поиску решений для оперативного восстановления подачи тепла.

"Срыв отопительного сезона недопустим, так как от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно для решения проблемы в кратчайшие сроки. Подача тепла в дома жителей Кривого Рога должна быть восстановлена ​​без промедлений", - подчеркнул первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Шкураков.

Дополнительные меры

В случае задержки в решении проблемы ГСЧС совместно с местными властями готова развернуть дополнительные "Пункты Несокрушимости". Эти пункты будут оснащены теплом, горячим питанием, а также предоставлять медицинскую и психологическую помощь.

Ситуация остается критической, но власти заверяют, что предпринимают все возможное для восстановления отопления в кратчайшие сроки.

Напомним, что министр развития общин и территорий Тимур Ткаченко отметил, что особое внимание уделяется Кривому Рогу, где из-за ремонтных работ часть города остается без тепла.

Кроме того, во время массированного удара РФ по Украине 17 ноября в частности, в Кривом Роге оккупанты ракетой попали в объект инфраструктуры.

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Кривой РогОтопительный сезон