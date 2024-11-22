В Кривом Роге критическая ситуация с отоплением : что известно

В Кривом Роге возникла критическая ситуация с теплоснабжением. Власти разрабатывают план срочного восстановления тепла в жилищах жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
На сегодняшний день в городе без тепла остаются:
934 жилых дома
Проблема затрагивает около 110 тысяч жителей, лишенных отопления в условиях похолодания.
В ответ на критическую ситуацию было провел экстренное совещание при участии представителей городской власти, областной военной администрации, НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ. Основное внимание уделялось поиску решений для оперативного восстановления подачи тепла.
"Срыв отопительного сезона недопустим, так как от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно для решения проблемы в кратчайшие сроки. Подача тепла в дома жителей Кривого Рога должна быть восстановлена без промедлений", - подчеркнул первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Шкураков.
В случае задержки в решении проблемы ГСЧС совместно с местными властями готова развернуть дополнительные "Пункты Несокрушимости". Эти пункты будут оснащены теплом, горячим питанием, а также предоставлять медицинскую и психологическую помощь.
Ситуация остается критической, но власти заверяют, что предпринимают все возможное для восстановления отопления в кратчайшие сроки.
Напомним, что министр развития общин и территорий Тимур Ткаченко отметил, что особое внимание уделяется Кривому Рогу, где из-за ремонтных работ часть города остается без тепла.
Кроме того, во время массированного удара РФ по Украине 17 ноября в частности, в Кривом Роге оккупанты ракетой попали в объект инфраструктуры.