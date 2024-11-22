В Кривом Роге критическая ситуация с отоплением : что известно

На сегодняшний день в городе без тепла остаются:

934 жилых дома

11 учреждений здравоохранения , включая Криворожскую городскую больницу №16 со стационарными отделениями.

, включая Криворожскую городскую больницу №16 со стационарными отделениями. 43 образовательных учреждения

Территориальный центр социальной защиты.

Проблема затрагивает около 110 тысяч жителей, лишенных отопления в условиях похолодания.

Срочное совещание: основные решения

В ответ на критическую ситуацию было провел экстренное совещание при участии представителей городской власти, областной военной администрации, НАК "Нафтогаз" и Криворожской ТЭЦ. Основное внимание уделялось поиску решений для оперативного восстановления подачи тепла.

"Срыв отопительного сезона недопустим, так как от этого зависит жизнь и здоровье десятков тысяч людей. Все ответственные стороны должны действовать максимально эффективно для решения проблемы в кратчайшие сроки. Подача тепла в дома жителей Кривого Рога должна быть восстановлена ​​без промедлений", - подчеркнул первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Шкураков.

Дополнительные меры

В случае задержки в решении проблемы ГСЧС совместно с местными властями готова развернуть дополнительные "Пункты Несокрушимости". Эти пункты будут оснащены теплом, горячим питанием, а также предоставлять медицинскую и психологическую помощь.

Ситуация остается критической, но власти заверяют, что предпринимают все возможное для восстановления отопления в кратчайшие сроки.