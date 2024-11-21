У Кабміні розповіли, де найважча ситуація зі світлом після масованої атаки РФ

У п'яти областях України продовжують відновлювати енергетику після масштабної атаки РФ 17 листопада. В Одеській області найважча ситуація зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра розвитку громад та територій Тимура Ткаченка під час брифінгу.

Він додав, що у Волинській області внаслідок удару без електропостачання залишилися 250 тисяч абонентів. Енергопостачання вдалося оперативно відновити. Окрема увага приділяється Кривому Рогу, де через ремонтні роботи частина міста залишається без тепла.

Ткаченко зазначив, що в Одеській області критична інфраструктура працює в штатному режимі. У регіоні розгорнули 674 "пункти незламності".

"Найскладніша ситуація спостерігається на Одещині, де наразі діють стабілізаційні відключення електроенергії", - сказав заступник міністра.

За його словами, внаслідок масованої атаки 17 листопада постраждали енергетичні об'єкти в Одеській, Вінницькій, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

Масштабна атака РФ 17 листопада

Росіяни у неділю, 17 листопада, завдали комбінованого удару по Україні. Це був найпотужніший обстріл за майже три місяці паузи. Росіяни випустили по Україні 120 різних ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

Окупанти знову атакували українську енергетику. В областях запроваджували аварійні відключення світла.

Були зафіксовані влучання в Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях.

Детальніше про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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