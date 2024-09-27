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В Кривому Розі росіяни вдарили по управлінню поліції, є постраждалі

Фото: в Кривому Розі росіяни вдарили по управлінню поліції 27 вересня
Автор: Наталія Гурковська

27 вересня Росія вдарила по управлінню поліції у Кривому Розі. Є постраждалі, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події.

Новина доповнюється...

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