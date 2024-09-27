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У Кривому Розі лунають вибухи, в місті є "приліт"

П'ятниця 27 вересня 2024 09:36
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У Кривому Розі лунають вибухи, в місті є "приліт" Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 вересня, у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав цивільних не ігнорувати повітряну тривогу до відбою й додав, що загроза для Кривого Рогу залишається.

Через декілька хвилин голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак написав про вибух у місті й пообіцяв розкрити деталі пізніше.

Додамо, що Повітряні сили перед цим попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня й закликали жителів Кривого Рогу перейти в укриття.

Ризик повторних ударів

"Є ризики повторних ударів балістикою. До закінчення тривоги - всі в укриттях", - написав Вілкул.

Є влучання

За словами голови Криворізької райдержадміністрації Євгена Ситниченка, у Кривому Розі є влучання.

Лисак додав, що терористи влучили по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.

Масовані обстріли України

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до масованих ударів по території України. Нерідко масовані удари націлені проти енергетичного сектору країни.

У тому ж числі терористи майже щоночі запускають безпілотники типу Shahed. Як приклад, у ніч на 27 вересня Росія атакувала Україну:

  • балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23;
  • двома крилатими ракетами Х-22;
  • 32 ударними БпЛА типу Shahed.

Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 24 дрони. Ще один "Шахед" було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ.

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