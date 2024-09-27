В Кривом Роге удар по управлению полиции, есть пострадавшие, поиски людей продолжаются

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении Нацполиции Украины.

В результате попадания разрушений получило административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом. Сейчас полиция и спасатели работают на месте происшествия.

Прямое попадание

Как рассказал Вилкул, в здание полиции было прямое попадание.

"Продолжается поисково-спасательная операция. По пострадавшим - потом. Но есть те уже, что на операционном столе", - констатировал он.

Трое пострадавших и частично разрушено здание полиции

Как позже уточнили в ГСЧС, в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"По состоянию на 10:20 пострадали 3 человека. Под завалами вероятно находятся люди", - отметили спасатели.

Четверо пострадавших, поиски людей под завалами продолжаются

Около 11:00 в Кривом Роге количество пострадавших выросло до четырех. Пострадавшие - мужчины, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Пока неизвестна судьба четырех человек. Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил глава ОВА Сергей Лысак.