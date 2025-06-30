У Кривому Розі росіяни вдарили дроном біля ТЦК: поранені цивільні

"Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що в військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті.

Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.

Атака на Кривий Ріг

Сьогодні вранці російська армія запустила декілька груп ударних дронів на півдні та сході України. Спочатку Повітряні сили повідомляли про рух дронів Донецькою областю. Згодом безпілотники було помічено у Дніпропетровській області.

На тлі цих повідомлень, близько 10:00 повідомлялось про вибухи у Кривому Розі.

За словами голови Ради оборони міста Кривого Рогу, внаслідок терористичної атаки ворога постраждали троє людей, серед яких один "важкий". Останній вже перебуває в операційній.