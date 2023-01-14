В Кривому Розі ракета влучила в приватний сектор. Є жертва

За його даними, вечором суботи, 14 січня, відбулась ще одна ракетна атака на місто. Силам ППО вдалось збити чотири ракети, однак зафіксовано потрапляння в приватний сектор.

Відомо, що було пошкоджено 6 приватних будинків. Також є одна жертва, а ще одна людина - поранена.

"Попередньо одна людина загинула, одна поранена. На місці працюють всі рятівні та аварійні служби", - написав Вілкул.

Інформацію про приліт також підтвердив голова Дніпропетровськоїі ОДВ Валентин Резніченко. Він опублікував фото з місця влучання ракети.