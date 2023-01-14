В Кривом Роге ракета попала в частный сектор. Есть жертва

По его данным, вечером субботы, 14 января, произошла еще одна ракетная атака на город. Силам ПВО удалось сбить четыре ракеты, однако зафиксировано попадание в частный сектор.

Известно, что было повреждено 6 частных домов. Также есть одна жертва, а еще один человек ранен.

"Предварительно один человек погиб, один ранен. На месте работают все спасательные и аварийные службы", - написал Вилкул.

Информацию о прилете также подтвердил председатель Днепропетровской и ОДО Валентин Резниченко. Он опубликовал фото с места попадания ракеты.