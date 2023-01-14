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В Кривом Роге ракета попала в частный сектор. Есть жертва

Фото: в Кривом Роге ракета попала в частный сектор (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинским военным удалось сбить четыре ракеты в Кривом Роге. Но еще одна попала в жилой сектор рядом с объектом инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Вилкула.

По его данным, вечером субботы, 14 января, произошла еще одна ракетная атака на город. Силам ПВО удалось сбить четыре ракеты, однако зафиксировано попадание в частный сектор.

Известно, что было повреждено 6 частных домов. Также есть одна жертва, а еще один человек ранен.

"Предварительно один человек погиб, один ранен. На месте работают все спасательные и аварийные службы", - написал Вилкул.

Информацию о прилете также подтвердил председатель Днепропетровской и ОДО Валентин Резниченко. Он опубликовал фото с места попадания ракеты.

Напомним, российские войска во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре .

Детальнее о последствиях удара по Днепру и количестве пострадавших читайте в материале РБК-Украина .

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