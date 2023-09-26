В Кривом Роге раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога

В Кривом Роге раздались взрывы утром вторника, 26 сентября, во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки окупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Как сообщают местные Telegram-каналы, после звуков взрыва в одном из районов города виднеется столб дыма. Информации о пострадавших пока нет.

Следует отметить, что в ряде областей Украины объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистической атаки.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака на Украину

Около полуночи 26 сентября в ряде областей Украины из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов. Тогда сообщалось о работе ПВО в ряде областей Украины.

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