В Кривом Роге раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога
В Кривом Роге раздались взрывы утром вторника, 26 сентября, во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки окупантов
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Вилкула.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.
Как сообщают местные Telegram-каналы, после звуков взрыва в одном из районов города виднеется столб дыма. Информации о пострадавших пока нет.
Следует отметить, что в ряде областей Украины объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистической атаки.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Атака на Украину
Около полуночи 26 сентября в ряде областей Украины из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов. Тогда сообщалось о работе ПВО в ряде областей Украины.
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