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У Кривому Розі пролунав вибух після попередження про ракету

Фото: в Кривому Розі пролунав вибух (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

У Кривому Розі сьогодні, 7 квітня, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили України.

Місцеві жителі Кривого Рогу повідомили, що в Кривому Розі було чути звуки вибухів. 

Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли, що в напрямку міста було помічено ракету.

"Ракета на Кривий Ріг", - зазначали військові.

Оновлено о 21:47.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що в місті було чути вибух.

"По вибуху, що чули. Без деталей, але все нормально", - сказав Вілкул.

 

Обстріл України

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" и ракети. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області. Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Троє людей постраждали.

Крім того, окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М" припортову інфраструктуру в Одесі. Тут постраждала жінка. Також російські війська вдарили дронами і по Дніпропетровській області.

Загалом окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). ППО збила всі дрони.

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