RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения о ракете

Фото: в Кривом Роге раздался взрыв (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

В Кривом Роге сегодня, 7 апреля, раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы Украины.

Местные жители Кривого Рога сообщили, что в Кривом Роге были слышны звуки взрывов.

Незадолго до этого Воздушные силы сообщали, что в направлении города была замечена ракета.

"Ракета на Кривой Рог", - отмечали военные.

Обновлено в 21:47.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что в городе был слышен взрыв.

"По взрыву, что слышали. Без деталей, но все нормально", - сказал Вилкул.

Обстрел Украины

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом , произошел пожар. Три человека пострадали.

Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" припортовую инфраструктуру в Одессе. Здесь пострадала женщина. Также русские войска ударили дронами и по Днепропетровской области.

В целом оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым).ПВО сбила все дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогВойна России против УкраиныОккупанты