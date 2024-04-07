В Кривом Роге прогремел взрыв после предупреждения о ракете

Обстрел Украины

В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом , произошел пожар. Три человека пострадали.

Кроме того, оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" припортовую инфраструктуру в Одессе. Здесь пострадала женщина. Также русские войска ударили дронами и по Днепропетровской области.

В целом оккупанты выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым).ПВО сбила все дроны.

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