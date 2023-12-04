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У Кривому Розі пролунав вибух: була загроза балістики

Фото: у Кривому Розі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні вдень, 4 грудня, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, повітряну тривогу оголосили після вибуху. Наразі офіційної інформації немає.

Тим часом в низці південних регіонів була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Моніторингові канали повідомляли про пуски ракет із Криму. Попередньо, мова йде про пуски чотирьох ракет із Джанкойського району. Їх чули також у Красноперекопському районі.

Обстріли Кривого Рогу

Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Так, російські терористи в ніч на 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.

Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кривий РігВибухВійна Росії проти України