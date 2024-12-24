У Кривому Розі пролунав вибух

"Швидкісна ціль на Кривий Ріг", - повідомили у Повітряних силах.

Там також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - повідомив Вілкул.