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В Кривом Роге прогремел взрыв

Фото: в Кривом Роге прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, прогремел взрыв. В Днепропетровской области и других регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ.

"Скоростная цель на Кривой Рог", - сообщили в Воздушных силах.

Там также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - сообщил Вилкул.

 

Обстрел Кривого Рога

Напомним, вечером 19 декабря россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Оккупанты применили баллистику.

Как отмечают местные власти, захватчики ударили в двухэтажный жилой дом в густонаселенном жилом микрорайоне. Сообщалось о шести пострадавших. Жертв удалось избежать.

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Кривой РогВзрывВойна в УкраинеРакетная атака