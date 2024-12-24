В Кривом Роге прогремел взрыв

"Скоростная цель на Кривой Рог", - сообщили в Воздушных силах.

Там также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - сообщил Вилкул.