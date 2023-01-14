У суботу, 14 січня, у Кривому Розі пролунали звуки вибухів. В області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Поки офіційні джерела інформацію про вибухи не коментують. Жителям рекомендується пройти в укриття.
Місцеві Telegram-канали зазначають, що було чутно два вибухи.
Очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул закликав жителів громади нічого не фіксувати та не викладати у соціальні мережі.
"Кривий Ріг - Слава ППО. Ракети ще в небі - залишайтесь в укриттях", - додав Вілкул.
Вілкул заявив, що було збито 4 ракети.
"Одна влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури. 6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена", - заявив очільник міста.
Нагадаємо, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі.
Детальніше про наслідки удару по Дніпру та кількість постраждалих читайте в матеріалі РБК-Україна.
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