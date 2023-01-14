В субботу, 14 января, в Кривом Роге раздались звуки взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Пока официальные источники информацию о взрывах не комментируют. Жителям рекомендуется пройти в укрытие.
Местные Telegram-каналы отмечают, что было слышно два взрыва.
Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул призвал жителей общества ничего не фиксировать и не выкладывать в социальные сети.
"Кривой Рог - Слава ПВО. Ракеты еще в небе - оставайтесь в укрытиях", – добавил Вилкул.
Напомним, российские войска во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре.
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