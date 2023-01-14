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В Кривом Роге раздались звуки взрывов

Фото: В Кривом Роге раздались звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 14 января, в Кривом Роге раздались звуки взрывов. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Пока официальные источники информацию о взрывах не комментируют. Жителям рекомендуется пройти в укрытие.

Местные Telegram-каналы отмечают, что было слышно два взрыва.

Обновлено 18:21

Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул призвал жителей общества ничего не фиксировать и не выкладывать в социальные сети.

"Кривой Рог - Слава ПВО. Ракеты еще в небе - оставайтесь в укрытиях", – добавил Вилкул.

Напомним, российские войска во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре.

Детальнее о последствиях удара по Днепру и количестве пострадавших читайте в материале РБК-Украина.

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