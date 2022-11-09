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У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги

Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кривому Розі пролунав вибух у середу, 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що наразі у Кривому Розі та Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада росіяни вдарили іранським дроном по об'єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.

А наприкінці жовтня ворожа ракета влучила у промислове підприємство у Кривому Розі.

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