У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги

У Кривому Розі пролунав вибух у середу, 9 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що наразі у Кривому Розі та Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.
Нагадаємо, ввечері 2 листопада росіяни вдарили іранським дроном по об'єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.
А наприкінці жовтня ворожа ракета влучила у промислове підприємство у Кривому Розі.
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