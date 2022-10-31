ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вранці вдарили по Кривому Рогу: в ОВА назвали наслідки

Новость на русском →
Кривий Ріг, Понеділок 31 жовтня 2022 12:06
Окупанти вранці вдарили по Кривому Рогу: в ОВА назвали наслідки Фото: окупанти вранці вдарили по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 31 жовтня випустили кілька ракет у бік Кривого Рогу. Одна з них влучила у промислове підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.

"Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (спасибі ППО), одна крилата ракета - потрапляння до промислового підприємства. Руйнування, але без втрат", - повідомив Вілкул.

Крім того, він попередив, що сьогодні очікується ще кілька хвиль ракетних ударів.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по кількох містах України. Ціллю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з чим деякі регіони зіткнулися з проблемами енерго- та водопостачання.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг ракетный удар
NEWS
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України