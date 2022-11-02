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Окупанти вдарили іранським дроном по Кривому Рогу

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Кривий Ріг, Середа 02 листопада 2022 22:41
Окупанти вдарили іранським дроном по Кривому Рогу Ілюстративне фото: окупанти вдарили іранським дроном по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 2 листопада, увечері російські окупанти атакували Кривий Ріг за допомогою іранського дрону-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг. Влучання дроном "Шахед". Нічого не викладаємо в мережі та не коментуємо", - написав Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня ввечері, вибухи були чутні у Запоріжжі. Пізніше стало відомо, що українські сили ППО збили всі "Шахеди", які летіли у напрямку міста.

При цьому звуки іранських дронів-камікадзе також почули і у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

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Кривий Ріг дрони Війна Росії проти України
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