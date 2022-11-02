Окупанти вдарили іранським дроном по Кривому Рогу
Ілюстративне фото: окупанти вдарили іранським дроном по Кривому Рогу (Getty Images)
У середу, 2 листопада, увечері російські окупанти атакували Кривий Ріг за допомогою іранського дрону-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
"Кривий Ріг. Влучання дроном "Шахед". Нічого не викладаємо в мережі та не коментуємо", - написав Вілкул.
Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня ввечері, вибухи були чутні у Запоріжжі. Пізніше стало відомо, що українські сили ППО збили всі "Шахеди", які летіли у напрямку міста.
При цьому звуки іранських дронів-камікадзе також почули і у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.