Окупанти вдарили іранським дроном по Кривому Рогу

У середу, 2 листопада, увечері російські окупанти атакували Кривий Ріг за допомогою іранського дрону-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram .

"Кривий Ріг. Влучання дроном "Шахед". Нічого не викладаємо в мережі та не коментуємо", - написав Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня ввечері, вибухи були чутні у Запоріжжі. Пізніше стало відомо, що українські сили ППО збили всі "Шахеди", які летіли у напрямку міста.

При цьому звуки іранських дронів-камікадзе також почули і у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

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