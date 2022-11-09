ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги

Новость на русском →
Кривий Ріг, Середа 09 листопада 2022 12:15
У Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи під час тривоги (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кривому Розі пролунав вибух у середу, 9 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що наразі у Кривому Розі та Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Наразі офіційної інформації щодо ситуації у місті немає.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада росіяни вдарили іранським дроном по об'єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі.

А наприкінці жовтня ворожа ракета влучила у промислове підприємство у Кривому Розі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область
NEWS
Російські диверсанти планували вбити командирів ССО України, - СБУ
Російські диверсанти планували вбити командирів ССО України, - СБУ
DAILY
Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією