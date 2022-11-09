В Кривом Роге раздались взрывы во время тревоги
Иллюстративное фото: в Кривом Роге раздались взрывы во время тревоги (Getty Image)
В Кривом Роге раздался взрыв в среду, 9 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в Кривом Роге и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Пока официальной информации о ситуации в городе нет.
Напомним, вечером 2 ноября россияне ударили иранским дроном по объекту энергетической инфраструктуры в Кривом Роге.
А в конце октября вражеская ракета попала в промышленное предприятие в Кривом Роге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.