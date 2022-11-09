В Кривом Роге раздались взрывы во время тревоги

В Кривом Роге раздался взрыв в среду, 9 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Отметим, что в Кривом Роге и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Пока официальной информации о ситуации в городе нет.

Напомним, вечером 2 ноября россияне ударили иранским дроном по объекту энергетической инфраструктуры в Кривом Роге.

А в конце октября вражеская ракета попала в промышленное предприятие в Кривом Роге.

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