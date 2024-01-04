У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Кривому Розі сьогодні, 4 січня, увечері місцеві мешканці почули кілька вибухів. Вони пролунали під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Своі" та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Офіційні джерела поки що не підтверджували вибухів та не розкривали їх причин.
При цьому у Повітряних силах о 21:01 повідомляли, що росіяни запустили ракету у бік Кривого Рогу. Згодом вона змінила курс на Кропивницький.
Станом на 21:09 військові написали про відбій ракетної загрози.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 4 січня, вже кілька разів атакували Україну ракетами.
Під атакою, зокрема, перебував Кропивницький. Там внаслідок російського обстрілу було пошкоджено кілька енергооб'єктів. Також є поранені.
При цьому вибухи сьогодні після пуску російської ракети також чули жителі Полтави та Миргорода.
Також ми писали, що у Білому домі сьогодні заявили про те, що Росія придбала балістичні ракети у Північної Кореї. Їх уже запускали по Україні 30 грудня та 2 січня.
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