В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Кривом Роге сегодня, 4 января, вечером местные жители услышали несколько взрывов. Они прозвучали во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Свої" и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Официальные источники пока не подтверждали взрывов и не раскрывали их причин.
При этом в Воздушных силах в 21:01 сообщали о том, что россияне запустили ракету в сторону Кривого Рога. Позже она изменила курс на Кропивницкий.
По состоянию на 21:09 военные написали об отбое ракетной угрозы.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 4 января, уже несколько раз атаковали Украину ракетами.
Под атакой, в частности, находился Кропивницкий. Там в результате российского обстрела были повреждены несколько энергообъектов. Также есть раненые.
При этом взрывы сегодня после пуска российской ракеты также слышали жители Полтавы и Миргорода.
Также мы писали, что в Белом доме сегодня заявили о том, что Россия приобрела баллистические ракеты у Северной Кореи. Их уже запускали по Украине 30 декабря и 2 января.
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