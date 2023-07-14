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У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: вибухи у Кривому Розі пролунали 14 липня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) пролунали вибухи в ніч на п'ятницю, 14 липня, під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу ворожих атак із застосуванням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав він.

Крім того, в місцевих пабліках повідомляють про ще звуки вибухів.

Перед цим в командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу в Дніпропетровській області застосування ворогом ударних БпЛА.

Також така небезпека оголошена і в Кіровоградській та Одеській областях цієї ночі.

Повітряні тривоги вночі 14 липня

В Україні і низці областей були оголошені повітряні тривоги в ніч проти п'ятниці. У ПС заявляли про загрозу ворожих атак із застосуванням балістичного озброєння, а також ударних дронів.

Нагадаємо, що минулої ночі РФ також завдавала повітряних ударів по території України. Тоді, 13 липня, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр". Повідомлялося про гучні вибухи, а також роботу сил ППО у Києві та Київській області, а також у Черкаській області.

Тоді у Києві в кількох районах були пошкодження від падіння уламків, постраждали чотири особи.

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Кривий РігВибух