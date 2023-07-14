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В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Фото: взрывы в Кривом Роге прозвучали 14 июля (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге (Днепропетровская область) прозвучали взрывы в ночь на пятницу, 14 июля, во время объявленной воздушной тревог из-за угрозы вражеских атак с применением ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Кроме того, в местных пабликах сообщают еще о звуках взрывов.

Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе в Днепропетровской области применения врагом ударных БпЛА.

Также такая опасность объявлена и в Кировоградской и Одесской областях в эту ночь.

Воздушные тревоги ночью 14 июля

В Украине и ряде областей были объявлены воздушные тревоги в ночь на пятницу. В ВС заявляли об угрозе вражеских атак с применением баллистического вооружения, а также ударных дронов.

Напомним, что минувшей ночью РФ также наносила воздушные удары по территории Украины. Тогда, 13 июля, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр". Сообщалось о громких взрывах,

а также работе сил ПВО в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской области.

Тогда в Киеве в нескольких районах были повреждения от падения обломков, пострадали четыре человека.

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