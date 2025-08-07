У Кривому Розі пролунали вибухи: місто атакують "Шахеди"

"Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні о 02:48.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ інформували, що у Дніпропетровській області ворожі дрони. Пізніше військові уточнили, що загроза їх застосування є безпосередньо для Кривого Рогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:54 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.