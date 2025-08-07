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В Кривом Роге прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды"

Фото: последствия атаки пока неизвестны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 августа в Кривом Роге прогремели взрывы. Враг атакует город дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Продолжается шахедная атака на город. Серия взрывов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении в 02:48.

Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что в Днепропетровской области вражеские дроны. Позже военные уточнили, что угроза их применения есть непосредственно для Кривого Рога.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрел Днепропетровской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Днепропетровскую область, а этой ночью дроны РФ больше всего фиксировались именно в этом регионе.

Так, около двух часов назад взрывы было слышно в Днепре и Павлограде. О каких либо последствиях пока информации нет.

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Кривой РогВойна в Украине