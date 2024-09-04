У Кривому Розі пролунали вибухи

Нагадаэмо, в ніч на 4 вересня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила дрони та ракети.

Вибухи чули у Сумах. У Київській області, за інформацією КОВА, працювали сили Протиповітряної оборони. Вибух також чули у Києві, у Львові та Рівному.

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