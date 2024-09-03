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У Сумах чули звуки вибухів

Вівторок 03 вересня 2024 23:33
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У Сумах чули звуки вибухів Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 3 серпня, у Сумах чули звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу ворожих БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

Повідомлення про перший звук вибуху був о 23:07, про другий о 23:23.

До цього військові повідомляли про ворожі БПЛА в Сумській області. Зокрема, о 22.29 жителів області попередили про загрозу дронів. Уже о 22:46 БПЛА фіксували в регіоні, вони рухалися через Сумську область у західному напрямку, а також у Полтавську область.

Оновлено о 23:42

У Сумах знову пролунав вибух. Моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" писав, що у напрямку міста летить ракета.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:28 повітряна тривога оголошена у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Крім того, згідно карті, тривога продовжується в Луганській області та в Криму.

У Сумах чули звуки вибухів

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти по місту Суми авіаудар. Внаслідок атаки постраждала будівля одного з університетів. Для удару використовувався КАБ.

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