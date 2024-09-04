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У Львові та Рівному чули звуки вибухів

Середа 04 вересня 2024 05:54
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У Львові та Рівному чули звуки вибухів Фото: Росія атакує Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 4 вересня, у Львові та Рівному чули звуки вибухів. Військові попереджали про ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Львів" та "Суспільне Рівне".

Зокрема у Львові звуки вибухів були о 05:42 та 05:47. У Рівному чули звук вибуху о 05:46.

Мер міста Андрій Садовий повідомив у своєму Telegram-каналі, що над територією міста зафіксовано "Кинджали".

"Кинджали на території Львова. Працює ППО. Не знімайте на відео! Залишайтесь в укритті", - повідомив він о 05:55.

До цього, о 05:43, Повітряні сили ЗСУ попереджали українців про крилаті ракети у напрямку Львова.

Масштабна атака РФ

Зазначимо, що в цей час Росія здійснює масштабний обстріл України. Зокрема, вночі ворог піднімав у небо стратегічні літаки Ту-95МС, які ймовірно, випустили крилаті ракети. Водночас всю ніч в небі на Україною військові фіксували ударні БпЛА росіян.

Крім того, близько півгодини тому стало відомо, що країна-агресор підняла у небо літаки МіГ-31К та Ту-22М3. Зокрема, існує загроза пусків ракет Х-22.

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