Зранку, 4 вересня, у Львові та Рівному чули звуки вибухів. Військові попереджали про ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Львів" та " Суспільне Рівне ".

До цього, о 05:43, Повітряні сили ЗСУ попереджали українців про крилаті ракети у напрямку Львова.

"Кинджали на території Львова. Працює ППО. Не знімайте на відео! Залишайтесь в укритті", - повідомив він о 05:55.

Мер міста Андрій Садовий повідомив у своєму Telegram-каналі, що над територією міста зафіксовано "Кинджали".

Зокрема у Львові звуки вибухів були о 05:42 та 05:47. У Рівному чули звук вибуху о 05:46.

Масштабна атака РФ

Зазначимо, що в цей час Росія здійснює масштабний обстріл України. Зокрема, вночі ворог піднімав у небо стратегічні літаки Ту-95МС, які ймовірно, випустили крилаті ракети. Водночас всю ніч в небі на Україною військові фіксували ударні БпЛА росіян.

Крім того, близько півгодини тому стало відомо, що країна-агресор підняла у небо літаки МіГ-31К та Ту-22М3. Зокрема, існує загроза пусків ракет Х-22.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.