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У Кривому Розі пролунали вибухи

Фото: у Кривому Розі чули вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Кривому Розі сьогодні, 17 січня. У регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

За даними Повітряних сил, у напрямку Кривого Рога було зафіксовано рух російської ракети.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області було оголошено о 10:15. Військові попереджали про ракетну небезпеку.

Пізніше повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. Причиною цього став зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок.

Обстріли України

Вчора пізно ввечері російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Росіяни випустили зенітні ракети С-300 з Бєлгорода, які влучили у проїжджу частину та триповерховий будинок.

Відомо про щонайменше 17 постраждалих людей, а також про одного загиблого. 

Крім того, вночі російська армія атакувала Одесу "Шахедами". Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Через ворожу атаку отримали поранення троє людей. 

Більше про наслідки, а також фото та відео після ударів по Харкову й Одесі - можна знайти у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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