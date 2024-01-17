У Кривому Розі пролунали вибухи

За даними Повітряних сил, у напрямку Кривого Рога було зафіксовано рух російської ракети.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області було оголошено о 10:15. Військові попереджали про ракетну небезпеку.

Пізніше повітряну тривогу оголосили у всіх областях України. Причиною цього став зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок.

Обстріли України

Вчора пізно ввечері російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Росіяни випустили зенітні ракети С-300 з Бєлгорода, які влучили у проїжджу частину та триповерховий будинок.

Відомо про щонайменше 17 постраждалих людей, а також про одного загиблого.

Крім того, вночі російська армія атакувала Одесу "Шахедами". Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Через ворожу атаку отримали поранення троє людей.

Більше про наслідки, а також фото та відео після ударів по Харкову й Одесі - можна знайти у матеріалі РБК-Україна.