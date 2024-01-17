RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кривом Роге прогремели взрывы

Фото: в Кривом Роге были слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Кривом Роге сегодня, 17 января. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным Воздушных сил, в направлении Кривого Рога было зафиксировано движение российской ракеты.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10:15. Военные предупреждали о ракетной угрозе.

Позже воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Причиной тому стал взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок.

Обстрелы Украины

Вчера поздно вечером российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300 из Белгорода, которые попали в проезжую часть и трехэтажное здание.

Известно по меньшей мере о 17 пострадавших людях, а также об одном погибшем.

Кроме того, ночью российская армия атаковала Одессу "Шахедами". В результате обстрела вспыхнул пожар в многоэтажке. Из-за вражеской атаки получили ранения три человека.

Больше о последствиях, а также фото и видео после ударов по Харькову и Одессе - можно найти в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогвибухиВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украинывоздушная тревога