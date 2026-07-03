У Кривому Розі пожежі та руйнування після обстрілу РФ

За інформацією чиновника, на цей момент постраждало семеро людей. На щастя ніхто не отримав критичних поранень, але трьох містян довелось везти до лікарні. Зараз медики надають їм всю необхідну допомогу.

Сам ракетний удар окупанти завдали по сектору щільної міської забудови. Ракети поцілили між багатоквартирними будинками.

В результаті атаки у житлових будинках спалахнули пожежі. Завдяки професійним діям міських рятувальників пожежі вже загашені, але на місці продовжуються аварійно-рятувальні операції.

Житло містян отримало багато пошкоджень: вибити вікна, зруйновані балкони, а комунальникам довелось оперативно перекривати газ та воду.

На місці атаки вже розгорнутий оперативний штаб. До постраждалих осель також везуть всі необхідні будматеріали, а самі мешканці отримають всю необхідну допомогу від міської влади.