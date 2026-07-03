В Кривом Роге пожары и разрушения после обстрела РФ

По информации чиновника, на данный момент пострадали семь человек. К счастью, никто не получил критических ранений, но троих горожан пришлось везти в больницу. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Сам ракетный удар россияне нанесли по сектору плотной городской застройки. Ракеты попали между многоквартирными домами.

В результате атаки в жилых домах вспыхнули пожары. Благодаря профессиональным действиям городских спасателей пожары уже погашены, но на месте продолжаются аварийно-спасательные операции.

Жилье горожан получило много повреждений: выбить окна, разрушены балконы, а коммунальщикам пришлось оперативно перекрывать газ и воду.

На месте атаки уже развернут оперативный штаб. В поврежденные дома также везут все необходимые стройматериалы, а сами пострадавшие получат всю необходимую помощь от городских властей.