В Кривом Роге пожары и разрушения после обстрела РФ

В ночь на 3 июля российские оккупанты запустили ракеты по Кривому Рогу. В городе повреждены жилые здания и ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
По информации чиновника, на данный момент пострадали семь человек. К счастью, никто не получил критических ранений, но троих горожан пришлось везти в больницу. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.
Сам ракетный удар россияне нанесли по сектору плотной городской застройки. Ракеты попали между многоквартирными домами.
В результате атаки в жилых домах вспыхнули пожары. Благодаря профессиональным действиям городских спасателей пожары уже погашены, но на месте продолжаются аварийно-спасательные операции.
Жилье горожан получило много повреждений: выбить окна, разрушены балконы, а коммунальщикам пришлось оперативно перекрывать газ и воду.
На месте атаки уже развернут оперативный штаб. В поврежденные дома также везут все необходимые стройматериалы, а сами пострадавшие получат всю необходимую помощь от городских властей.
Спасатели до сих пор разбирают завалы после вчерашнего масштабного ракетного удара оккупантов по Киеву. Число погибших на данный момент возросло до 27 человек. Параллельно с увеличением числа жертв продолжает расти и число пострадавших граждан, получивших травмы разной степени тяжести.
На Днепропетровщине от удара российского КАБ пострадала целая семья. Россияне убили 7-летнюю девочку и ранили еще четырех человек.
Также оккупанты 2 июля атаковали терминал "Новой Почты" на Запорожье.