У Запоріжжі приліт по терміналу "Нової пошти" (перші фото)

2 липня російські війська атакували ще один термінал логістичної компанії "Нова пошта". Гучні вибухи гриміли в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глава Запорізької ОВА Івана Федорова та заяву керівника "Нової пошти" Євгена Тафійчука.

Близько 12:00 очільник ОВА попередив містян про загрозу ударних безпілотників у регіоні.

За пів години Іван Федоров підтвердив, що над Запоріжжям здіймається дим після російської атаки.

"Дим, який бачать запоріжці - це ворожа атака по місту. Пошкоджений термінал логістичної компанії", - повідов він та показав перше фото.

РФ атакувала термінал "Нової Пошти" у Запоріжжі 2 липня (фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

За словами Івана Федорова, внаслідок нового удару ворога ніхто не постраждав. Однак він опублікував нову світлину, на якій видно масштаби пошкодження терміналу "НП".

РФ атакувала термінал "Нової Пошти" у Запоріжжі 2 липня (фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

Керівник "Нової пошти" Євген Тафійчук також підтвердив факт атаки.

"Кілька хвилин тому реактивний шахед влучив у наш сортувальний центр у Запоріжжі. Найголовніше - всі наші співробітники перебували в укриттях і не постраждали", - розповів він.

На цьому тлі він заявив, що постійні атаки Росії не зупинять роботу "Нової пошти". Тафійчук також додав, що компанія запускає нічну доставку та нічний забір посилок із поштоматів, попри ворожі обстріли.