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У Запоріжжі приліт по терміналу "Нової пошти" (перші фото)

14:57 02.07.2026 Чт
2 хв
Федоров уже розповів про наслідки російської атаки
aimg Юлія Капітонова
У Запоріжжі приліт по терміналу "Нової пошти" (перші фото) Фото: в Запоріжжі знову атакована "Нова пошта" (t.me/ivan_fedorov_zp)
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2 липня російські війська атакували ще один термінал логістичної компанії "Нова пошта". Гучні вибухи гриміли в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глава Запорізької ОВА Івана Федорова та заяву керівника "Нової пошти" Євгена Тафійчука.

Близько 12:00 очільник ОВА попередив містян про загрозу ударних безпілотників у регіоні.

За пів години Іван Федоров підтвердив, що над Запоріжжям здіймається дим після російської атаки.

"Дим, який бачать запоріжці - це ворожа атака по місту. Пошкоджений термінал логістичної компанії", - повідов він та показав перше фото.

У Запоріжжі приліт по терміналу &quot;Нової пошти&quot; (перші фото)РФ атакувала термінал "Нової Пошти" у Запоріжжі 2 липня (фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

За словами Івана Федорова, внаслідок нового удару ворога ніхто не постраждав. Однак він опублікував нову світлину, на якій видно масштаби пошкодження терміналу "НП".

У Запоріжжі приліт по терміналу &quot;Нової пошти&quot; (перші фото)

РФ атакувала термінал "Нової Пошти" у Запоріжжі 2 липня (фото: facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

Керівник "Нової пошти" Євген Тафійчук також підтвердив факт атаки.

"Кілька хвилин тому реактивний шахед влучив у наш сортувальний центр у Запоріжжі. Найголовніше - всі наші співробітники перебували в укриттях і не постраждали", - розповів він.

На цьому тлі він заявив, що постійні атаки Росії не зупинять роботу "Нової пошти". Тафійчук також додав, що компанія запускає нічну доставку та нічний забір посилок із поштоматів, попри ворожі обстріли.

Нагадаємо, 2 липня армія РФ вдарила КАБами по Дніпровщині: загинула дитина, постраждала ціла родина.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, вночі 1 липня Росія атакувала дронами Дніпропетровську область. Під удар потрапили одразу п'ять АЗС.

Також відомо, що в Запоріжжі удар російських реактивних дронів пошкодив філію м'ясокомбінату "Ювілейний".

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