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У Кривому Розі повністю відновили електропостачання після обстрілу

Кривий Ріг, П'ятниця 22 березня 2024 22:49
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У Кривому Розі повністю відновили електропостачання після обстрілу Ілюстративне фото: у Кривому Розі відновили електропостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Кривому Розі енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання. Воно було порушено після удару російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Енергопостачання у Кривому Розі повністю відновлено", - написав Лисак.

Він подякував усім, хто доклав цього зусилля.

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, вночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Для своєї атаки вони використовували понад 150 дронів та ракет різних типів. Силам ППО вдалося збити 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Зокрема, під атакою знаходився Кривий Ріг. Окупанти били по ньому не лише ракетами, а й "Шахедами".

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що внаслідок ударів було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. У місті запроваджували графіки відключень світла.

Більш детально про наслідки удару по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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