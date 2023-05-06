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У Кривому Розі пролунав вибух, збили БПЛА

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше повідомили про збиття ворожого БПЛА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Дніпро".

"У Кривому Розі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - відзначає видання.

Варто додати, що офіційних коментарів щодо ситуації в місті наразі немає. Водночас в Дніпропетровській області, як й в низці інших, було оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Оновлено о 10:15

Згідно з повідомленням голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, в місті працювала ППО.

"У нас все рівно. Дякуємо ППО!", - повідомив Вілкул.

Оновлено о 10:19

"Ще мінус один БПЛА. Повітряне командування "Схід" в районі міста Кривий Ріг знищило ворожий дрон. Дякую, хлопці! Тримайте небо над Україною!", - пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 6 травня, в Криму пролунали декілька вибухів, після цього місцеві жителі помітили дим. Через деякий час окупаційна "влада" заявила про роботу ППО.

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