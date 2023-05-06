У Кривому Розі пролунав вибух, збили БПЛА

В Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше повідомили про збиття ворожого БПЛА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне Дніпро".

"Ще мінус один БПЛА. Повітряне командування "Схід" в районі міста Кривий Ріг знищило ворожий дрон. Дякую, хлопці! Тримайте небо над Україною!", - пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У нас все рівно. Дякуємо ППО!", - повідомив Вілкул.

Варто додати, що офіційних коментарів щодо ситуації в місті наразі немає. Водночас в Дніпропетровській області, як й в низці інших, було оголошено повітряну тривогу .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 6 травня, в Криму пролунали декілька вибухів, після цього місцеві жителі помітили дим. Через деякий час окупаційна "влада" заявила про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.