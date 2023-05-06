В Кривом Роге прогремел взрыв, сбили БПЛА

В Кривом Роге прогремел взрыв. Позже сообщили о сбивании вражеского БПЛА.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Дніпро".
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільне", - отмечает издание.
Стоит добавить, что официальных комментариев по ситуации в городе пока нет. В Днепропетровской области, как и в ряде других, была объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Обновлено в 10:15
Согласно сообщению главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в городе работала ПВО.
"У нас все ровно. Спасибо ПВО!", - сообщил Вилкул.
Обновлено в 10:19
"Еще минус один БПЛА . Воздушное командование "Восток" в районе города Кривой Рог уничтожило вражеский дрон. Спасибо, ребята! Держите небо над Украиной!", - пишет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня 6 мая, в Крыму прогремели несколько взрывов, после этого местные жители заметили дым. Через некоторое время оккупационная "власть" заявила о работе ПВО.
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