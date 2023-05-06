RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кривом Роге прогремел взрыв, сбили БПЛА

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге прогремел взрыв. Позже сообщили о сбивании вражеского БПЛА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Дніпро".

"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільне", - отмечает издание.

Стоит добавить, что официальных комментариев по ситуации в городе пока нет. В Днепропетровской области, как и в ряде других, была объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено в 10:15

Согласно сообщению главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в городе работала ПВО.

"У нас все ровно. Спасибо ПВО!", - сообщил Вилкул.

Обновлено в 10:19

"Еще минус один БПЛА . Воздушное командование "Восток" в районе города Кривой Рог уничтожило вражеский дрон. Спасибо, ребята! Держите небо над Украиной!", - пишет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня 6 мая, в Крыму прогремели несколько взрывов, после этого местные жители заметили дым. Через некоторое время оккупационная "власть" заявила о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогДнепропетровская областьВойна в Украине