Під ударом АЗС, будинки, інфраструктура: росіяни атакували ракетою Кривий Ріг

За словами очільника військової адміністрації, від ракетного удару пошкоджена інфраструктура у місті. Вибиті вікна в готелі, адміністративній будівлі, в навчальному закладі та на АЗС.

Окрім того, понівечені 3 багатоквартирні будинки та 33 автомобілі. Люди не постраждали.

Атака на Дніпропетровщину

Росіяни вдарили по Кривому Рогу близько 22:00 у вівторок, 11 лютого. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістичної атаки. Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що без жертв, але є пошкодження.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, з вечора вівторка російські війська також кілька разів атакували Нікопольщину - районний центр, Марганецьку та Мирівську громади. Ворог скинув боєприпас з БпЛА, обстріляв артилерією та поцілив дроном камікадзе. Люди не постраждали.