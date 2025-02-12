Под ударом АЗС, дома, инфраструктура: россияне атаковали ракетой Кривой Рог

По словам главы военной администрации, от ракетного удара повреждена инфраструктура в городе. Выбиты окна в гостинице, административном здании, в учебном заведении и на АЗС.

Кроме того, повреждены 3 многоквартирных дома и 33 автомобиля. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Атака на Днепропетровскую область

Россияне ударили по Кривому Рогу около 22:00 часов во вторник, 11 февраля. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара врагом. Впоследствии глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, без жертв, но есть повреждения.

По словам главы Днепропетровской ОВА, с вечера вторника российские войска также несколько раз атаковали Никопольщину - районный центр, Марганецкую и Мировскую громады. Враг сбросил боеприпас с БпЛА, обстрелял артиллерией и попал дроном камикадзе. Люди не пострадали.