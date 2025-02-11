РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу

Російська армія ввечері вівторка, 11 лютого, завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг. Зафіксовано пошкодження у багатоквартирних будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Інформація згодом. Головне - всі живі. Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі", - повідомив Вілкул.

За його словами, на місці подій вже розгортається Штаб допомоги людям.

Зауважимо, що близько 21:00 Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару ворогом. Тоді у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. А згодом моніторингові канали повідомили про вибух у Кривому Розі.

Станом на 22:05 про постраждалих не повідомлялось.

Удари по Кривому Рогу

Варто нагадати, що російські терористичні війська завдали удару балістикою по Кривому Рогу 17 січня. Під час атаки були пошкоджені будинки, навчальний заклад. Через ворожий обстріл були поранені, також відомо про чотирьох жертв.