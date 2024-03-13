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У Кривому Розі під завалами виявили п'яту жертву російської атаки

Фото: у Кривому Розі виявили п'яту жертву російської атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу виросла. Під завалами виявили тіло п'ятого загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула у Telegram.

"На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Вілкул, тіло загиблого чоловіка виявили при розборі завалів на одному з поверхів пошкодженого будинку.

Удар по Кривому Рогу 12 березня

Нагадаємо, ввечері 12 березня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ворожим ударом опинилися багатоповерхівки. За повідомленнями місцевої влади, були пошкоджені понад 300 квартир.

Станом на ранок 13 березня було відомо про чотирьох загиблих. У лікарні перебувають шестеро постраждалих, у тому числі двоє дітей. Їх стан оцінюють як важкий.

Усі подробиці російського удару по місту - у матеріалі РБК-Україна.

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