В Кривом Роге под завалами обнаружили пятую жертву российской атаки

"К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина", - говорится в сообщении.

Как отметил Вилкул, тело погибшего мужчины обнаружили при разборе завалов на одном из этажей поврежденного дома.

Удар по Кривому Рогу 12 марта

Напомним, вечером 12 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказались многоэтажки. По сообщениям местных властей, были повреждены более 300 квартир.

По состоянию на утро 13 марта было известно о четырех погибших. В больнице находятся шесть пострадавших, в том числе двое детей. Их состояние оценивают как тяжелое.

Все подробности российского удара по городу - в материале РБК-Украина.